Natale dal mondo in 8 fiabe, ogni mercoledì alla scoperta di come si vive il Natale in giro per il pianeta

Mercoledì 6 dicembre 2023, al via il primo appuntamento di un ciclo di 8 incontri di letture ad alta voce dedicato alle tradizioni natalizie nel mondo. Rimodulando il titolo del celebre romanzo di Jules Verne, "Il giro del mondo in 80 giorni", il Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con il Servizio Civile Universale, organizza "Natale dal mondo in 8 fiabe", iniziativa inserita nel calendario di Piazze d'Inverno e che si svolgerà ogni mercoledì, alle ore 16,30, dal 6 dicembre 2023 al 24 gennaio 2024.

Scoprire attraverso 8 differenti fiabe come si vive il Natale in differenti nazioni del pianeta è l'obiettivo di un'attività dedicata ai giovanissimi. Al centro del progetto c'è la lettura condivisa, occasione di conoscenza, di abbattimento di barriere culturali, di scambio emotivo e di arricchimento.

L'attività, che si svolgerà al Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi, 22, a Castellana Grotte è diretta alle bambine e ai bambini delle scuole primarie. Lettrici e lettori saranno le volontarie e i volontari del Servizio Civile Universale che assieme ai partecipanti realizzeranno anche attività laboratoriali per vivere gioiosamente l'atmosfera natalizia.

L'attività è gratuita e libera, per un massimo di 40 partecipanti. Le bambine e i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore che dovrà firmare apposito modulo di registrazione.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.