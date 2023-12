Musica, arte e intrattenimento per le vie di Polignano: gli eventi del 22 dicembre 2023

Continuano gli appuntamenti del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”. Domani, venerdì 22 dicembre, musica e spettacoli animeranno le vie della città natale di Domenico Modugno in occasione delle festività natalizie.

Alle 9 in piazzetta Fulvia Miani Perotti ci sarà “La famiglia di Nazareth”, un'iniziativa di grande valore simbolico e artistico a cura dell'associazione "U' Castarill".

Alle 13.30 a casa Bachi si terrà l’evento “Bachi da setola”, un momento in cui la cultura si fa promozione del territorio in modo inedito, avvicinando le persone e promuovendo l'incontro tra pubblico e arte. E poi in piazza Caduti di Via Fani e piazza Minerva animazione con intrattenimento musicale, artistico e gastronomico.

Fino al 7 gennaio gli eventi del cartellone del “Natale a Polignano” renderanno magica l’atmosfera natalizia dei vicoli del borgo antico della città natale di “Mr. Volare” con luminarie, spettacoli, musica, laboratori e intrattenimento che coinvolgeranno tutta la città.

L’iniziativa coinvolgerà le strutture ricettive e le attività commerciali della città contribuendo all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.

