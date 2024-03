“Nati a marzo”, a Bari un omaggio singolare ai cantautori italiani

Giovedì 21 marzo al teatro Bravò di Bari, con sipario alle 21, Piero Rinaldi proporrà lo spettacolo “Nati a marzo”, un omaggio singolare ai cantautori italiani, all’interno della rassegna “Musica & Risate”, promossa da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

In questo progetto Piero Rinaldi, insieme al tastierista Lorenzo “freccia D’Urso, al chitarrista Roberto Antonacci, al batterista Giuseppe Bruni e al bassista Gigi Gentile, proporrà le canzoni di cinque cantautori che tanto hanno dato alla musica italiana in termini di poetica e innovazione musicale. Tutti e cinque sono accomunati dal loro mese di nascita, marzo, che evidentemente è periodo dell’anno propizio per gli artisti di talento. I loro nomi sono Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Franco Battiato e Antonello Venditti: cantautori tanto diversi tra loro, ma con in comune un estro e una capacità creativa unica.

Piero Rinaldi, nato a marzo anche lui, è un cantautore che si unisce al gruppo di artisti nati in questo mese. Marzo sembra portare una buona stella a chi fa arte, e la sensibilità, la bravura e l’intelligenza di Piero Rinaldi lo dimostrano. In una serata dedicata ai cantautori nati a marzo, potremmo ascoltare i successi che hanno accompagnato le nostre vite, mentre ci godiamo l’incantevole atmosfera e la piacevole musica.

Per l’occasione la band spazierà anche tra le creazioni di altri cantautori italiani e proporrà alcuni dei loro maggiori successi, in due ore di musica tutta da ascoltare e cantare. Una miscellanea di generi musicali accomunati da un solo comune intento: far rivivere la poetica dei testi e la straordinaria unicità delle loro creazioni artistiche.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Sipario: 21.00