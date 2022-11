A Bari Need Next Hackathon - IV edizione, la prima maratona digitale dedicata al mercato dei serramenti e degli Smart Buildings

Torna con la quarta edizione il Need Next Hackathon, la prima maratona digitale dedicata alle porte e finestre del futuro, organizzata in Puglia da Master Italy e SprintLab, che si presenta come una grande occasione di innovazione. Un evento che ha dato nuove opportunità di lavoro a tantissimi giovani mettendoli in contatto con aziende e professionisti, permettendogli di creare la loro prima idea imprenditoriale e vincere tirocini aziendali, premi in denaro e percorsi di pre-incubazione.

Dal 4 al 6 novembre nel Padiglione Centro Congressi della Fiera del Levante, ingegneri, developers, marketers, laureati in economia, aspiranti imprenditori, startupper e curiosi di innovazione e tecnologia provenienti da tutta Italia si confronteranno e lavoreranno in team per mettere a punto soluzioni innovative e idee di business che rispondano alla sfida lanciata da Master Italy, azienda di Conversano, presente in più 50 Paesi del mondo, leader globale nella progettazione e produzione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio.

Master Italy vuole sperimentare, innovare e cavalcare l’onda delle nuove tecnologie e di nuovi modelli di business, perché crede profondamente nel potere dell’innovazione. Need Next Hackathon è la prima maratona digitale dedicata al mercato dei serramenti e degli Smart Buildings. L’iscrizione al Need Next Hackathon è totalmente gratuita. Basta compilare il form di iscrizione online su www.neednext.it. Ad oggi sono già oltre 70 gli iscritti a Need Next Hackathon, giovani talenti dai 18 ai 25 anni, provenienti dalle scuole superiori e dalle università della Puglia, lavoreranno divisi in 10 team, seguiti da 15 coach selezionati.

Gli ambiti su cui si sfideranno i partecipanti sono due: “Innovazione tecnologica” per rivoluzionare il concetto di porta e finestra e dei suoi componenti grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie (Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e Virtuale, Blockchain…) e “Nuovi modelli di business” per ripensare l’intero modello di business del mercato dei serramenti dando sfogo alla propria creatività.

Una giuria di esperti con 10 giudici provenienti da LUM, Politecnico di Bari, giornalisti e imprenditrici e imprenditori premierà i tre progetti migliori.

I tre progetti migliori, scelti da una giuria di esperti in business, imprenditoria e tecnologia, saliranno sul podio vincendo i seguenti premi:

1° PREMIO: 2.000 € in denaro + 5 biglietti gratuiti per Startup Weekend Bari 2021 + accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp;

2° PREMIO: 1.000 € in denaro + accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp;

3° PREMIO: accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp.