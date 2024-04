Il giornalista Nello Trocchia ospite in Puglia ai presidi del libro

Il giornalista torna gradito ospite in Puglia, e in particolare in provincia di Bari, per incontrare i lettori che hanno apprezzato Pestaggio di Stato (Laterza, 2022), uno dei titoli candidati alla settima edizione del Premio Leogrande del 2023.

La sua inchiesta ricostruisce il folle pomeriggio di violenza del 6 aprile 2020, quando, in piena pandemia, 283 agenti penitenziari si scagliarono contro i detenuti del carcere di Santa Mari Capua Vetere. Fu un’ignobile mattanza, così è stata definita dagli inquirenti.

Il libro racconta, anche attraverso la voce di chi la vive, la realtà materiale e psicologica del carcere in Italia, ma anche il potere e le sue menzogne.

Di seguito le tappe del tour. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.

Giovedì 18 aprile, Liceo Classico P.V. Marone, ore 17:30 – Gioia del Colle (BA)

Intervengono: Giovanna Cancellara, dirigente IISS Canudo-Galilei-Marone, Orietta Limitone, Presidente dell’Associazione Nazionale Presìdi del Libro, e Liliana Attollino e Giusanna Elmi, docenti del Liceo Classico

Venerdì 19 aprile, Biblioteca ISS Tommaso Fiore, ore 10:30 – Modugno (BA)

Con il Dr. Piero Rossi, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, e Cristina Scorcia

Venerdì 19 aprile, Sala Multimediale L. Cavallo, Palazzo S. Croce, ore 18:30 – Modugno (BA)

A cura del Gruppo di Lettura UTE e Presidio del Libro Modugno

Dialoga con l’autore Rosarianna Romano, giornalista

Interviene Antonio Alfonsi, Assessore alla Cultura

Sabato 20 aprile, Palazzo Roberti (Piazza XX Settembre), ore 17 – Mola di Bari (BA)

Con il Dr. Piero Rossi, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, e il Dr. Giuseppe Scelsi, già magistrato