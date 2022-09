A Bari la presentazione del romanzo di Alessandra Nenna 'Come ho abbracciato la mia ombra'

Riprende da Bari il tour di presentazione del romanzo di Alessandra Nenna Come ho abbracciato la mia ombra edito da Bookabook.

L'autrice sarà ospite il prossimo martedì 6 settembre alle ore 18.30 degli del laboratorio urbano Orto Domingo di Bari (via Lucarelli) dove dialogherà con Flora Ruggieri in un incontro promosso da Orto dei Miracoli e l'associazione di promozione sociale Gianni Ballerio.

L'autrice, che ha scelto di avvalersi di un editore che opera in crowdfunding, ha fatto sì che il manoscritto fosse scelto due volte, come si legge anche nelle note iniziali del libro: "la prima dagli editor che ne hanno valutato la qualità professionale; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il progetto pre-ordinando il libro e diventandone in questo modo gli editori morali".

Alessandra Nenna è alla sua seconda pubblicazione dopo l'uscita nel 2020 del pamphlet Scusi, il treno si prende dalla stazione? (Progedit).



Il libro è già ordinabile in tutte le librerie (fisiche e on line: MondadoriStore, Amazon, Feltrinelli) .