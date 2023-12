I Neri per Caso per l'ultimo concerto di “Natale nelle Grotte”

A Castellana Grotte, i prossimi 22 e 23 dicembre, sarà la grande musica ad accompagnare il pubblico verso i giorni di festa. Sul palco, rispettivamente, Carmen Consoli e i Neri per Caso per gli ultimi due concerti di “Natale nelle Grotte”, nell’ambito del cartellone di Piazze d’Inverno promosso e organizzato da dicembre a gennaio da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana Srl.

Venerdì 22 dicembre uno dei concerti più attesi. Salirà sul palco la vincitrice del Premio Tenco 2023, una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano. Carmen Consoli sarà in scena accompagnata dalle chitarre di Massimo Roccaforte e dal violino di Adriano Murania. Quello delle Grotte - a oltre 60 metri di profondità - sarà un concerto intimo, forte del repertorio indimenticabile della cantantessa e dell’intensità sorprendente di un’artista che è autrice, interprete e musicista. Carmen Consoli vanta 30 anni di carriera e diversi primati: è stata ad esempio la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley. Si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato 3 sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta – la Narciso Record – è stata la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concertone della Notte della Taranta.

Il giorno dopo, sabato 23 dicembre per l’ultimo dei concerti previsti nelle Grotte di Castellana, protagonista della serata sarà il gruppo musicale a cappella più noto degli ultimi anni: i Neri per Caso. Protagonisti di una nuova giovinezza grazie all’incontro con la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin) per il GialappaShow, si esibiranno in “Natale per Caso”. Non si tratta di un semplice concerto di Natale, ma di un viaggio nella musica internazionale legata alle feste e non solo. Sul palco Ciro Caravano, i fratelli Gonzalo e "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier l’ultimo arrivato, e in scaletta i brani più conosciuti del gruppo.

Nelle Grotte si sono giù esibiti artisti e artiste come Franco Battiato, Claudio Baglioni, Tosca, Eugenio Finardi, Nada e Fausto Mesolella, Giuliano Sangiorgi, Chiara Civello, Vinicio Capossela.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.ticketone.it

È possibile trovare i link anche su https://www.grottedicastellana.it/natale-nelle-grotte-2023

Maggiori informazioni sui siti ufficiali di Grotte di Castellana (www.grottedicastellana.it) e Comune di Castellana Grotte (www.comune.castellanagrotte.ba.it) , e sui canali social di Comune e Grotte.