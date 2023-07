Nicola gratteri - pre-festival chiostri e inchiostri 2023

"Per la 'ndrangheta una guerra e una pandemia sono nuove opportunità di business. Il conflitto in Ucraina, per esempio, è una tavola imbandita dove non manca nulla: armi, edilizia, traffico di esseri umani, mercato nero e fondi europei. Una ghiotta opportunità durante la quale la mafia calabrese si è prodigata in azioni «filantropiche» a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà, innescando un meccanismo di dipendenza da sfruttare a tempo debito. Un’ organizzazione sempre più globale, più connessa, più ramificata: dalla Calabria alle regioni del Nord Italia, dai paesi europei fino all’Africa."



Evento inaugurale del Festival di mezza estate "Chiostri e Inchiostri" 2023 con la presentazione del libro Fuori dai confini del procuratore calabrese Nicola Gratteri. Dialoga con l'autore Giancarlo Fiume, capo redattore TGR Rai Puglia.



L'evento precede la manifestazione culturale di tre giorni al via Venerdì 28 Luglio 2023 nel centro storico di Noci (BA)



Lunedì 24 Luglio 2023

ore 20:30

Largo Sottotenente Rotolo



Web: inchiostrinoci.it