Nocino di San giovanni con orto fertile

Orto Fertile è felice di invitarvi alla serata dedicata al NOCINO DI SAN GIOVANNI presso la Masseria La Mandra a Noci!

Ripercorrendo le antiche tradizioni popolari del periodo dedicato ai racconti e alla forza propiziatrice del solstizio d’estate, ci ritroveremo tra le erbe di San Giovanni e i profumi balsamici della natura estiva a narrarci riti, usanze, e vecchie ricette



Dal tardo pomeriggio del 1 Luglio ci sarà:

~ una piccola passeggiata nel verde attorno alla masseria La Mandra, dove scoprire piante spontanee usate, un tempo come ora, per la realizzazione di oleoliti, tisane, cataplasmi e dove parlare di storie che legano umani e natura anche negli usi gastronomici tradizionali.

~ preparazione del Nocino

Per ogni partecipate metteremo a disposizione tutto l’occorrente per la preparazione del Nocino: noci, alcool, contenitore in vetro ed erbe spontanee. Dopo un piccolo focus sulle piante che compongono la ricetta, prepareremo insieme il liquore che poi ognuno porterà a casa.

- successivamente ci fermeremo un po’ al tramonto con vino, taralli e acque profumate.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI:

https://forms.gle/GvK1jejxGjURZQ6u6

(posti limitati!)

Compilate il form per ogni persona prevista!



Ora di inizio: 18.30 (il tutto durerà circa un paio d’ore)



Costo a persona: 10 euro (comprende passeggiata + occorrente per preparare il nocino + aperitivo di taralli e vino)



+ Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse.



[graphic design: Rosy Balena]