Nocturno – solo accordion con Vince Abbracciante a Palazzo Pesce

Sabato 19 giugno 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si raccoglie in ascolto di “Nocturno – Solo Accordion” insieme alla fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia fatto di luci e ombre, riflessi eterei ed evanescenti al chiaro di luna: un programma musicale in cui il sublime sfiora il prosaico, la trama sonora fatta di alti e bassi è intessuta pure di silenzio e due mani a prima vista “gitane” sulla Borsini accompagnano l’ascoltatore in un viaggio metafisico verso culture lontane fra loro e suoni apparentemente disparati. Un viaggio impalpabile come un velo ideato e realizzato da Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia… padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale” e una carriera che lo vede esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, da Ornella Vanoni a Peppe Servillo, da Richard Galliano a Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.



Una serata in bianco e nero per assaporare l’intensità di un suono violento, la delicatezza di una ninnananna e la sorprendente fantasia dell’improvvisazione più incandescente.

