'Non tutti i ladri vengono per nuocere' in scena a Mola di Bari

Vito Signorile sarà in scena nei prossimi giorni con Non tutti i ladri vengono per nuocere di Dario Fo e Franca Rame, di cui firma anche la regia. Lo spettacolo è in programma il 22 marzo al Politeama Italia di Bisceglie (ore 21.00) e il 23 marzo al teatro Van Westerhout a Mola di Bari (ore 21.00) per le stagioni teatrali dei Comuni realizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Non solo l'omaggio alla più straordinaria coppia di attori-autori del teatro italiano, bensì un’ulteriore sfida che lo stesso Signorile ha lanciato a partire dalla situazione di lockdown per proseguire nella ricerca di nuovi linguaggi della scena contemporanea, ormai senza confini di generi e discipline, ma anche in continuità con la tradizione del teatro italiano e la mission formativa verso le nuove generazioni di teatranti del nostro territorio.

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ date-spettacolo/?id=28423

SCHEDA SPETTACOLO

Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano

Vito Signorile

NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE

di Dario Fo e Franca Rame

con Nicola Conversano, Antonella Liso, Edoardo Epifani, Domenico Monopoli, Daniela Ladisi, Tommaso Citarella, Jose de la Desgraciada

spazio e regia VITO SIGNORILE

