“Note per Anto”, torna l’appuntamento organizzato da Anto Paninabella Odv, ospite la scrittrice e attrice Daniela Baldassarra

Torna anche quest’anno “Note per Anto”, l’evento organizzato da Anto Paninabella Odv per celebrare il ricordo – e il compleanno – di Antonella, e contestualmente raccogliere fondi per le attività dell’associazione, come sempre rivolte ai più giovani in un percorso di educazione e consapevolezza delle proprie fragilità.

Per l’occasione, l’attrice e scrittrice Daniela Baldassarra calcherà il palco del teatro con il suo monologo dal titolo “Paolo e Francesca - ipotesi semiseria”.

I fondi raccolti durante la serata saranno utilizzare per la realizzazione del progetto “LA BIBLIOTECA DI PANINABELLA - Il piccolo scaffale delle emozioni”. L’obiettivo è quello di donare a scuole primarie e secondarie di primo grado che ne faranno richiesta, una dotazione di libri accessibili di opere (libri di narrativa, albi illustrati, silent book, audiolibri, libri popup, fumetti, graphic novel, ecc.), che parlino del riconoscimento delle emozioni, dei sentimenti, delle relazioni tra pari, della costruzione dell’autostima in tutte le sue dimensioni, della capacità e della opportunità di trovare - insieme a genitori e educatori - una via di uscita anche da situazioni apparentemente disperate, dell’accettazione degli altri e di sé, delle diversità come risorsa. Le opere saranno selezionate con l’ausilio di esperti del settore.

L’appuntamento è nel teatro del liceo scientifico statale Gaetano Salvemini, a partire dalle ore 20:00, di lunedì 12 dicembre.

La serata ed il progetto sono realizzati con il sostegno di Fondazione Vincenzo Casillo, Supermercati DOK, Famila Sud Italia, Associazione Seconda Mamma.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero dell’associazione: 3518281944.

L’ingresso è libero.