Notre dame, spettacolo musicale a Mola di Bari

Tutto pronto per portare in scena a Mola di Bari nella splendida cornice del teatro “N. Van Westerhout” un grande spettacolo con tanti artisti e scenografie in 3D: “NOTRE DAME” spettacolo musicale diretto dal regista Vito Rago.

Il musical è prodotto dall’a.p.s. Tuttinscena Cultura e Spettacolo in collaborazione con ASD Sensazioni in Movimento, a.p.s. Le Mani di Proserpina, F.I.T.A., A.I.C.S e patrocinato dal Garante dei Minori, Regione Puglia e Comune di Mola di Bari, nell’ambito del progetto“sVita il bullo”

La storia di Notre Dame è un viaggio tra emozioni che non hanno epoca, uno spettacolo senza tempo. L’amore, in tutte le sue forme, è il “cuore” della storia: quello fraterno di Clopin, il capo degli zingari, che si batte per difendere Esmeralda; quello vero e sincero del campanaro Quasimodo verso Esmeralda, amore non corrisposto a causa della sua deformità; quello della bella gitana per il capo delle guardie Febo, fidanzato però con Fiordaliso, una giovane e ricca borghese e il tormento interiore dell’arcidiacono Frollo, segretamente attratto dalla zingara.

L’intensità dello spettacolo, della durata di circa due ore, evoca emozioni e contenuti dal risvolto intimo, ma anche sociale.

In scena Nico Colella (Frollo), Serena Palmisano (Esmeralda), Leonardo Vita (Quasimodo), Roberto Casulli (Febo), Angeliana Del Vecchio (Fiordaliso), Giuseppe Carulli (Grengoire), Vito Colella (Clopin), Giusy Castellaneta (coreografa), Alessandra Casulli, Martina Furio, Simona Santoro, Giorgia Risola, Nicole Giovine, Grazia Cacace, Arianna Valentino, Roberta Ranieri, Elena De Simone, Eleonora D’Acquino, Francesco Buonsante, Michele Raspatelli, Cesare Russo, Nicky Gassi e Cosimo Pio Di Vagno,



Vi aspettiamo Martedi 27-Mercoledi 28-Giovedi 29-Venerdi 30Dicembre 2022, Lunedi 2Martedi 3-Giovedi 4-Venerdi 5 Gennaio 2023, Teatro N. Van Westerhout di Mola di Bari,ingresso ore 20.00 e Sipario ore 20.30. Info e prenotazioni al 348.8734671.