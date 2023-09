Musica, artisti di strada, spettacoli per bambini: a Terlizzi la prima notte bianca

Venerdì 8 settembre a Terlizzi (Ba) si terrà la “Notte bianca” nella quale la città dei fiori sarà animata da effetti scenici, artisti di strada, cover band, spettacoli di musica dal vivo di vario genere, spettacoli per bambini street art, street food, dalle 19.00 alle 2.00.

“Per la prima volta a Terlizzi viene realizzato un evento di questo tipo – ha affermato l’organizzatore Pasquale De Leo, dell’agenzia PDL Comunicazione & Eventi -. Quindi abbiamo pensato in grande, con numerose attività che possano soddisfare i gusti di tutti, in una cornice nella quale i fiori saranno i protagonisti”.

A partire dal tardo pomeriggio si alterneranno varie personaggi. Ci sarà la Conturband, marching band originari di Turi composta da quindici elementi tra fiati e percussioni. Durante le loro performance, in vari punti del paese, proporranno cover di brani famosi con arrangiamenti musicali nuovi e ricercati, affiancati da delle coreografie di alto impatto visivo. Sempre in ambito musicale, dislocati negli 8 punti allestiti lungo il percorso principale del borgo, si esibiranno i Mundial, trio della provincia leccese che hanno dato vita ad un progetto nato dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che, dalle radici della musica pugliese, arrivasse fino alle nuove frontiere dell’elettronica moderna; gli Abbàsce un altro trio, che propone musiche e balli tradizionali del Sud Italia, quali pizziche, tammurriate, tarantelle e balli in coppia; L’orchestra da camera Note di Puglia composta da sole musiciste, giovani professioniste, che propongono un repertorio per orchestra d'archi; ancora i The Blackpool tribute band dei Beatle, i Bambini di Vasco, che propone le canzoni del noto rocker italiano, djset vari e animazione. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli. Infatti, nei pressi della scuola Pappagallo, in Viale Roma, ci sarà lo staff della Frog Entertainment. I più piccoli potranno trascorrere una serata divertentissima grazie alla loro animazione, ai loro giochi ed ai loro spettacoli.

“Proporremo tanta musica altro ancora. Nei circa 2000 mq interessati dalla notte bianca, saranno a disposizione fino al termine delle attività anche punti ristoro, attraverso i quali valorizzeremo l’enogastronomia locale e varie attività, come visite guidate,apertura straordinaria del teatro, oltre a quelle delle numerose attività commerciali presenti”.

Tra le varie iniziative, sarà proposto, per tutti, il laboratorio di ceramica in via Mazzini 18, durante il quale sarà possibile vivere un percorso creativo, scoprendo e approfondendo la decorazione della ceramica. L'obiettivo è quello di valorizzare l'antico mestiere del ceramista, dando spazio alla propria fantasia con decorazioni su manufatti di vario genere. La partecipazione a questa esperienza sarà gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3471983747. All’insegna del patrimonio storico-culturale della città saranno organizzate delle visite guidate alla torre normanna, che rappresenta i resti dell’antico e complesso sistema difensivo e al chiostro delle clarisse, la cui erezione canonica fu sancita con atto notarile del 15 settembre 1673. Infine, saranno presenti in piazza Cavour, viale Roma e corso Garibaldi degli spot fotografici floreali, tre manufatti realizzati da maestri fioristi locali.