Nu Genea live al Demodè con il "Bar Mediterraneo Club Tour", unica data in sud Italia

Continua la febbre dei Nu Genea! Dopo lo straordinario successo ed i numerosi sold-out nei festival estivi in Italia e all'estero, la band napoletana torna ad esibirsi nei migliori club italiani, presentando dal vivo il loro ultimo album "Bar Mediterraneo".

L'unica tappa nel sud Italia è al Demodè Club di Modugno (BA) sabato 18 marzo 2023.

I Biglietti sono già disponibili (ed a probabile rischio esaurimento) su DICE.fm.



Nu Genea è il progetto artistico dei musicisti e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Il movente è un’indagine storiografica sulla musica da “dancefloor” nella sua essenza: lungo le rotte che collegano la musica di tutto il mondo, i Nu Genea raccolgono gli echi della musica che, storicamente, hanno bagnato le coste del golfo di Napoli, loro città natale e fonte inesauribile di miscele culturali, e creano un nuovo solco nella scena contemporanea.

A quattro anni dal successo internazionale di Nuova Napoli, i Nu Genea sono tornati con Bar Mediterraneo, un nuovo album e un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i loro suoni.

Le esibizioni dei Nu Genea continuano ad entusiasmare prestigiosi festival e club in giro per il mondo, anche grazie alla grande carica energetica espressa in versione live band.

NU GENEA

Bar Mediterraneo Club Tour

Sabato 18 marzo 2023

Demodè Club - Modugno (BA)

Biglietti su DICE.fm

Infoline +39 393 9639865