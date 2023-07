Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 18 agosto 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce presenta “Nuova Orchestrina Dotti” Viaggio tra le melodie di un tempo con Piero Dotti alla voce, Paolo Luiso al pianoforte e cori, Francesco Cinquepalmi al contrabbasso e cori, Maurizio Lampugnani percussioni e cori e Alberto Di Leone alla tromba e cori.

Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, di canzoni della prima metà del ‘900, per riscoprire melodie presenti nella nostra memoria, che ci riportano al ricordo dei nostri genitori e nonni che ne accennavano i motivi, cantandoli e fischiettandoli in momenti di spensieratezza. Nel corso del concerto vengono raccontati alcuni aspetti connessi al difficile contesto storico in cui quei brani vedevano la luce, con testi che riflettevano messaggi di rinascita intellettuale, speranza, maggiore libertà di espressione, lasciando alle spalle le devastazioni della seconda guerra mondiale. Il filo conduttore del repertorio unisce diverse culture musicali legate a sonorità tradizionali, come il tango argentino, la musica cubana, caraibica, il jazz afro-americano e la canzone italiana.