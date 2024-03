Innovazione e mobilità sostenibile alla concessionaria Euromotor di Modugno

Nella serata del lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 18.30 la concessionaria Euromotor di Modugno, Bari, aprirà le sue porte per accogliere gli appassionati di innovazione e mobilità sostenibile.



L'evento, promosso da Peugeot ed Euromotor, promette un'esperienza avvincente nel mondo della guida del futuro.



I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un'installazione site-specific del moderno e contemporaneo NUOVO 3008, circondati da proiezioni video che trasporteranno i presenti in un viaggio sensoriale senza precedenti.



Durante la serata, saranno offerti Cocktail Light Luxury, preparati da un barman professionista, che si fonderanno perfettamente con l'atmosfera di eleganza e innovazione dell'evento.



L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto al più presto su Whatsapp al 3271175832 —> https://bit.ly/3TffdPH, considerato il numero limitato di posti disponibili.



Una serata all'insegna dell'innovazione e di una nuova experience in concessionaria tutta da vivere.