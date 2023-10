Retano Ciardo ospite del Office tour Remax Bari

Renato Ciardo, musicista e attore comico barese, ospite del Centro di Mediazione Immobiliare REMAX Stella Polare-Bari in occasione del “OFFICE TOUR” in programma il prossimo 6 novembre.



"Siete pronti per un evento straordinario? Se sei interessato al mondo delle agenzie immobiliari o sei un agente immobiliare, ti consiglio di partecipare!

Ecco cosa c’è da aspettarsi durante questa straordinaria giornata:



OFFICE TOUR: Avete mai desiderato dare un’occhiata dietro le quinte dell’eccezionale mondo di Remax Stella Polare Group? Questo è il momento perfetto! Il consulente immobiliare dott. Pietro Palermo vi attende per condurvi in un tour esclusivo all’interno del nostro ufficio, mostrandovi come lavoriamo per offrire i migliori servizi immobiliari.



PRESENTAZIONE CAMPAGNA DI MARKETING "POKER D'ASSI":



Abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale per voi! Unisciti a noi per scoprire la campagna di marketing “Poker d’Assi” presentata da Vanni Bordignon, i quattro assi nella manica dei servizi di Remax Stella Polare Group. Sarà un’opportunità imperdibile per apprendere le strategie vincenti che ci distinguono nel mondo immobiliare.



TESTIMONIAL della campagna “Poker d’Assi” è Renato Ciardo, che presenterà un video esclusivo realizzato appositamente per noi di Re/Max Stella Polare. Scoprirete dettagli e storie affascinanti sul nostro lavoro e il nostro impegno.



FESTA DELLA BIRRA OKTOBERFEST:



Per concludere la giornata in bellezza, non poteva mancare una festa! Unisciti a tutti i nostri agenti immobiliari per una festa della birra in stile OktoberFEST. Ci saranno cibo delizioso, birra fresca e un’atmosfera festosa per tutti da godere.



Non perdete l’occasione di vivere una giornata indimenticabile con noi al “Beautiful Day by Stella Polare Group”! Vi aspettiamo numerosi per condividere questa esperienza straordinaria e scoprire come Remax Stella Polare Group sta cambiando il modo in cui viviamo l’immobiliare".