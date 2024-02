'Oltre gli Schemi': un'esperienza imperdibile per gli amanti del vino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/03/2024 al 03/03/2024 Orario non disponibile

Si terrà domenica 3 marzo presso le Officine Clandestine 'Oltre gli Schemi - Storie di donne che ispirano', evento che unisce il piacere della scoperta al valore della condivisione. Un talk tutto al femminile sull'abbattimento degli stereotipi di genere, in particolare nel mondo del vino. A seguire un aperitivo e un pranzo degustazione con i vini di tre importanti cantine pugliesi guidate da donne: Cardone, Placido Volpone e Varvaglione.

L'evento offre un'occasione unica per conoscere e degustare vini pregiati di cantine guidate da donne, un segmento in forte crescita nel panorama enogastronomico italiano. - Permette di vivere un'esperienza di gusto raffinata e di apprendere dai migliori esperti del settore. - Offre la possibilità di incontrare altri appassionati di vino e di creare nuovi contatti professionali. In allegato il comunicato stampa con tutti i dettagli dell'evento. QUI L'EVENTO ONLINE ?? https://www.officineclandestine.com/events/oltre-gli-schemi/