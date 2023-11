Ad Acquaviva il recital Youkalì in memoria di Bissy Roman, grande artista e didatta rumena

Scomparsa nel 2022 a novantasette anni, Bissy Roman è stata un regista d’opera di fama internazionale e docente di canto. E aveva scelto di vivere i suoi ultimi anni a Milano, nella casa di riposo per musicisti Casa Verdi. A lei è dedicato il concerto «Youkalì», dal titolo di una canzone di Kurt Weill, che l’Associazione Colafemmina propone venerdì 17 novembre (ore 20.30), a Palazzo de Mari, ad Acquaviva delle Fonti, con il soprano Marika Spadafino, tra i giovani artisti che hanno avuto la fortuna di conoscere la grande artista di origini rumene. Ad accompagnarla, il pianista Dario Novielli e dalla voce narrante di Marilena Colafemmina.

Ci sono le parole di una lettera indirizzata proprio a Bissy Roman a guidare il recital, che con la musica fa il giro del mondo, partendo dalla Romania di Tiberiu Brediceanu. A seguire, si passa nella Germania di Schumann, l’Austria di Schubert, la Russia di Rachmaninov, la Francia di Satie, l’Ungheria di Liszt, la Spagna di Albeniz e l’Italia di Puccini, prima di raggiungere quel luogo ideale che è Youkalì, il Paese dei nostri desideri, come recita il testo della canzone di Weill, la terra dove lasciamo tutte le preoccupazioni, la stella che ci guida.

Il concerto è, dunque, un viaggio musicale nella vita di Bissy Roman, che nell’arco della sua esistenza ha vissuto momenti storici cruciali: dall’entrata in guerra del suo Paese accanto all’esercito dell’Asse, nel 1941 (periodo in cui «avere un pianoforte in casa non era affatto scontato», ha raccontato una volta, l’artista), al crollo della dittatura comunista di Ceausescu, nel 1989. Parlava sei lingue e aveva studiato pianoforte, canto e musicologia prima di formare lei stessa generazioni di musicisti. Cittadina del mondo, Bissy Roman ha vissuto in Russia, negli Stati Uniti, a Parigi, a Roma e per un periodo anche in Puglia, prima di scegliere come «buen retiro» Casa Verdi, dove ha continuato a coltivare il proprio amore incondizionato per la musica, trasferendo questa sua immensa passione alle nuove generazioni, che da lei andavano in pellegrinaggio, come si fa quando ci si reca dai grandi maestri.

Info 335.1406658.