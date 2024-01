Elliott Erwitt Icons, due giornate di Open Day della mostra dedicate ai docenti

Elliott Erwitt Icons propone un evento dedicato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia, con l’intento di approfondire e condividere con la comunità scolastica la ricerca del fotografo Elliott Erwitt. L’esclusiva mostra fotografica, curata da Biba Giacchetti, organizzata da CIME in collaborazione con Sudest57, sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari ed ospitata negli spazi del Teatro Margherita di Bari dal 28 dicembre al 31 marzo, è uno spaccato della storia e del costume, interpretati con l’ironia ineffabile di Elliott Erwitt.

Appuntamento martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio prossimi alle ore 16.30 nello stesso Teatro Margherita, per una simulazione di guida della mostra per gli studenti. L’intento delle giornate di Open Day è quello di consentire ai docenti di approfondire i temi, i contenuti, la narrazione e il percorso espositivo della mostra Elliott Erwitt Icons per permettere loro di valutare l’efficacia educativa della mostra e, al tempo stesso, ricevere tutte le informazioni per poter preparare i propri studenti all’esposizione.

La mostra è il concentrato della genialità di Elliott Erwitt, un percorso fotografico che racchiude la sua lunga vita professionale attraverso le sue più celebri fotografie: quelle da lui stesso predilette. Un’esposizione che rappresenta il primo autentico tributo alla sua memoria ad esattamente un mese dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 novembre scorso.

Noto per il suo sguardo poetico sulla vita quotidiana e per la sua capacità di trasformare momenti fugaci in opere d'arte, Erwitt ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della fotografia. Da qui la necessità di onorare, per la prima volta, la vita e l'eredità di un artista che ha saputo catturare l'anima del nostro tempo con la sua lente unica: un addio commovente e, allo stesso tempo, un'opportunità per celebrare la carriera di un uomo che ha saputo fermare il tempo attraverso il suo obiettivo, regalando al mondo una collezione di icone indimenticabili.

Dai suoi famosi cani antropomorfi ai potenti della terra, dalle grandi star del cinema, una su tutte Marilyn Monroe, ai suoi ritratti di bambini: il percorso espositivo rappresenta un compendio unico di umanità, leggerezza e profondità. Si incontrano i famosi ritratti di Che Guevara, di Kerouac, di Marlene Dietrich e fotografie che hanno fatto la storia, come quella che immortala il diverbio tra Nixon e Krusciov, il funerale di Kennedy, il grande match tra Frazier e Alì, così come le icone più amate dal pubblico per la loro forza romantica: tra queste la celeberrima immagine nota come California Kiss, o quelle più intime e private, come lo scatto che ritrae la sua primogenita neonata, osservata sul letto dalla mamma.

Per aderire e partecipare agli Open Day, i docenti potranno prenotarsi inviando una email all’indirizzo dedicato scuole@elliotterwittb ari.it, comunicando la data scelta e la scuola di appartenenza.

DATE OPEN DAY

Martedì 16 gennaio - ore 16.30

Mercoledì 17 gennaio - ore 16.30

ORARI MOSTRA

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 10.00 - 21.00

Venerdì e sabato: 10.00 - 22.00

Domenica: 10.00 - 21.00

(La biglietteria chiude 30 minuti prima)

INFO

MAIL scuole scuole@elliotterwittbar i.it