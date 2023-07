Open Day Apulia Retrocomputing sulla Videoscrittura

Giovedì 13 Luglio 2023 dalle 10:00 alle 20:00, Apulia Retrocomputing – OdV organizza il quarto Open Day del 2023 – Summer edition con tema “La Videoscrittura”: la sede dell’associazione, in via Brigata e Divisione Bari 1/13 a Bari, sarà aperta per accogliere docenti, studenti, appassionati di storia di informatica, curiosi.



Ingresso gratuito.



Programma:



11:30 – Salvatore Lasorella: “PDP-8/S, un computer per tutti (o quasi)”

Il PDP-8/S ospitato dal Museo di Informatica dell’Università di Bari, di prossima apertura, è un prodotto della Digital Equipment Corporation, distribuito a partire dall’agosto 1966. Appartiene alla cosiddetta terza generazione di calcolatori, quelli basati sui circuiti integrati. È uno dei primi minicomputer commerciali di successo della storia. Veniva venduto per meno di 10.000$. Fu la prima macchina a raggiungere questo traguardo.



17:00 – Alessandro Giangregorio: “Teletype: la preistoria dell’input”

Cogliendo l’occasione della prossima apertura del Museo di Informatica dell’Università di Bari, che ospita una telescrivente Teletype 33, scopriamo come la gestione dell’inserimento dati di un elaboratore è transitata dalla carta al digitale.



18:00 – Guido Cauli: “Videoscrittura: trucchi e segreti”

Dagli albori della “computer science”, la videoscrittura è stata una delle attività più praticate con gli elaboratori. Al giorno d’oggi quali possibilità abbiamo per scrivere un testo, una relazione tecnica o magari un romanzo? Esistono soluzioni ottimali per scrivere in maniera efficiente e senza distrazioni e per preservare il nostro lavoro nel futuro?