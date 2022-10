Serata speciale sotto le stelle con il grande telescopio della cupola del’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 Ottobre dalle ore 19:00 (unico turno, ma si può arrivare anche dopo) alle ore 22:30 presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola e gli strumenti dello staff del Planetario di Bari.

Dopo una breve spiegazione inerente agli oggetti in programma, attraverso i nostri telescopi osserveremo la Luna, i pianeti Giove e Saturno, la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 8,00 con pagamento in loco.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com



L’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti nei pressi dell’Ospedale Miulli in Via Santeramo Km. 6 Acquaviva delle Fonti, la posizione è su Google Maps