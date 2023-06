'Palcoscenico d'estate', una rassegna ricca d'arte a Mola

Prende vita la prima edizione di “Palcoscenico d’Estate”, la rassegna di spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali,firmata “Tuttinscena Cultura e Spettacolo” e patrocinata dal Comune di Mola di Bari all’interno del CUE (Cartellone Unico degli Eventi - Estate 2023) che si svolgeranno nel Comune di Mola di Bari dal 15 al 29 Luglio 2023.

Dalla prosa al musical, oltre a stage e camp teatrale, l’estate per chi resta in città si preannuncia ricca di serate imperdibili, un mix di generi che farà divertire e intratterrà il pubblico nelle calde serate estive.

Tutto prende vita nella magica cornice del Castello Angioino Sabato 15 e Domenica 16 Luglio dalle 15.30 alle19.30 con uno stage di alta formazione teatrale tenuto dal perfomance, attore e ballerino Angelo Di Figlia. (Diplomato presso l’accademia biennale professionale di Musical “MTS – Musical The School”, inizia subito a lavorare con importanti produzioni del musical italiano, partecipando a“Sette spose per sette fratelli”;“Pinocchio Il Grande Musical”; “Peter Pan”; “Sindrome da Musical”; “Robin Hood”; “Mamma Mia!”; “Footloose”; “Flashdance”; “Life is Musical”; “A Christmas Carol” e“A Chorus Line” e internazionale - Stage Entertainment e VBW - con “Mamma Mia!” (Tour Francese); “La Belle et la Bête” (Parigi); “Mary Poppins” (Vienna); “Saturday Night Fever” (Austria) e “Evita” (Vienna), senza dimenticare il teatro di prosa “Romeo e Giulietta” di C. D’Elia; “Con_Testo 2017” presso il Teatro Filodrammatici di Milano e “La Dodicesima Notte” di S.G. Mendola).

Prosegue Lunedi 17 Luglio alle ore 21.00 nella cornice del Chiostro di Santa Chiara con lo spettacolo “FAG/STAG Amici di genere” vincitore del premio del “Fringemi Festival”, di Jeffrey JayFowler& Chris Isaacs, con Angelo Di Figlia e Gabriele Colferai per la regia di Gabriele Colferai. Produzione Dogma Theatre Company.

Con una scrittura graffiante e sorprendente, la storia è raccontata simultaneamente da due punti di vista diversi, quella di Ludo e Giammy, due narratori decisamente poco affidabili, le cui vite sono piene di Tinder, Grindr, piccole bugie, grandi nottate, molte birre, giocare a Super Mario, brutto sesso e tornare a vivere con mamma e papà… I due faticano parecchio a tenere le loro vite sui binari. Fag/Stag si interroga su cosa significa avere un migliore amico quando sei bloccato nella palude della peggior versione di te stesso. Un viaggio fedele e comico alla scoperta di ciò che si nasconde nella testa di due giovani uomini e nell’emotività maschile di due trentenni italiani. (spettacolo consigliato ad un pubblico di solo adulti)



Mercoledì 19 e Giovedì20 Luglio alle ore 21 nel Chiostro di S. Chiara la rassegna continua con una produzione targata “Tuttinscena Cultura e Spettacolo” che torna con lo spettacolo musicale “NOTRE DAME”. La storia di Notre Dame è un viaggio tra emozioni che non hanno epoca, uno spettacolo senza tempo. Il cuore della storia è l’amore in tutte le sue forme: quello fraterno di Clopin che si batte per difendere Esmeralda; quello vero e sincero del campanaro Quasimodo verso Esmeralda, amore non corrisposto a causa della sua deformità; quello della bella gitana per il capo delle guardie Febo, fidanzato però con Fiordaliso, una giovane e ricca borghese e quello del tormento interiore dell’arcidiacono Frollo, segretamente attratto dalla zingara. Spettacolo intenso di quasi due ore che evoca emozioni e contenuti dal risvolto intimo, ma anche sociale, con suggestive scenografie in 3D.



A conclusione della rassegna l’avvio di un CAMP TEATRALE, evento dedicato interamente a bambini e ragazzi, che occuperà l’intera settimana da Lunedi 24 a Sabato 29 Luglio presso la sede dell’associazione“Tuttinscena Cultura e Spettacolo” in Piazza degli Eroi n. 5. Una settimana ricca di teatro, musica, danza e cineforum con l’obiettivo di far emergereil talentoartistico esviluppare l’espressività personale nella consapevolezza di possedere un potenziale unico, tutto scandito dal divertimento e dal gioco.



Per informazioni e prenotazione agli eventi chiamareil numero 348.87.34.671 oppure scrivere a tuttinscenateatro@libero.it