Palestina chiama + proiezione "The present"

Palestina Chiama - Giovedì 18 aprile alle ore 20:30 nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello comunale di Putignano, abbiamo deciso di dar spazio, voce e occhi ai fatti che ormai da decenni attanagliano la Palestina.

Dopo la proiezione del cortometraggio “The Present” di Farah Nabulsi, ascolteremo gli interventi di:

* ?Sahar Locaputo - Comunità palestinese di Puglia e Basilicata

* ?Dino Mangialardi - Amnesty International

* ?Federico Zonno - Progetto "Sonic Protest"



L’ingresso alla serata è in modalità “up to you” (offerta libera) e il devoluto sarà versato in beneficenza.