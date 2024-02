Paolo Briguglia in scena a Bari con “Un amore”, tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati

AncheCinema, nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro AncheCinema di Bari, presenta lo spettacolo teatrale “Un amore”, tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati con l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo è in programma domenica 25 febbraio alle 19.30 al Teatro AncheCinema di Bari.

Un amore è l’unico romanzo “erotico” di Dino Buzzati. In anticipo sui tempi, è una perfetta indagine nelle inquietudini dell’uomo contemporaneo.

La storia è centralizzata su un uomo, o meglio dire un “maschio”, Dorigo, egoista, superficiale, disinteressato ad affetti sinceri, fruitore di prestazioni sessuali occasionali con ragazze molto giovani, anche minorenni, presentate da una mezzana. Tutto va bene finché Dorigo non s’interessa morbosamente di Laide, una ballerina di fila della Scala.

L’amore dipinto da Buzzati è estremamente attuale; in un’epoca in cui le notizie di femminicidi ci raggiungono quotidianamente, Buzzati dipinge perfettamente il ritratto di un rapporto morboso, nel quale l’ossessione viene confusa con l’amore.

Il racconto oscilla tra il punto di vista del narratore e quello del protagonista senza stacchi netti, in una fluttuazione continua tra oggettivismo e soggettivismo, tra narrazione in terza persona e monologo interiore.

Paolo Briguglia riesce a rendere nel migliore dei modi i meccanismi mentali che entrano in funzione nella testa di Antonio Dorigo. La dimensione spazio temporale entro cui i protagonisti si muovono è scandita dalla musica: la scelta della colonna sonora di dimensioni pop, nazional popolare, che rispetta l’intensa produzione musicale e cantautorale degli anni ‘60, tra Dalla e la “Innamorati a Milano” di Remigi, ricrea quel fermento artistico e produttivo proprio di quegli anni, anni di grande frenesia, dove la ripresa economica fa da contraltare a una borghesia bigotta che al valore umano, sostituisce pian piano il valore del denaro e della “posizione sociale”.

Dorigo attende e si fa domande, sperando, al contempo, che le cose vadano per il meglio. La paura che la propria amata non si presenti all’appuntamento; la gelosia che prova nel pensare che lei possa essere con qualcun altro; l’ansia di vederla anche solo per qualche minuto, solo il tempo di accompagnarla alla stazione: sono tutti sentimenti che Dorigo prova, ma che qualsiasi innamorato ha provato. Anzi, per usare le parole di Montale, che “tutti gli uomini che non hanno gli occhi e il cuore foderati da una cotenna di lardo hanno almeno virtualmente provato”.

