Paolo Daniele in concerto al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari

In programma sabato 23 dicembre (ore 21:00) al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, “Winter Breath”, concerto del compositore e polistrumentista Paolo Daniele che apre il nuovo cartellone eventi 2023-24 curato dall’Associazione Culturale Like a Jazz con la direzione artistica di Lisa Angelillo. Primo di otto appuntamenti, il concerto è inserito all’interno di un ricco e variegato calendario patrocinato e sostenuto dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group che, da dicembre a febbraio, spazierà tra musica, stand up comedy e letteratura.

Fulcro del concerto sarà l’armonica, musica che nasce dal respiro, strumento di elezione da suonare in inverno accanto al camino. È proprio con questo spirito di partenza, infatti, che il Maestro Paolo Daniele si produrrà in temi amabili che sono patrimonio della musica pop/classica/jazz con le sue armoniche e al pianoforte. Compagni di viaggio il chitarrista Nicola Lepore oltre ad Aldo Nardelli al sintetizzatore. Ospite della serata sarà Lisa Angelillo, che porterà con la sua voce lo spirito natalizio al concerto.

Paolo Daniele, compositore e polistrumentista, pluri diplomato in conservatorio si è specializzato in “Composizione di musica per film” presso l'Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone e in “Composizione di musica elettronica” presso l’Accademia Pescarese con Riccardo Santoboni. Affermatissimo sul panorama nazionale come compositore di musiche per teatro, collabora abitualmente con nomi storici come Monica Guerritore, Giovanni Anfuso, Massimo Dapporto, Pino Caruso, Lucrezia Lante Della Rovere, Giuseppe Pambieri, Anna Bonaiuto, Lorenzo Lavia, Pamela Villoresi, Vanessa Gravina. Ha suonato con Caparezza, Carlo Marrale, Silvia Mezzanotte.

Ha pubblicato a luglio 2023, edito da Ricordi, il libro “7 Invenzioni a due voci” con un accurato lavoro durato ben cinque anni. Il libro, che affronta per la prima volta nella storia dell’editoria il repertorio bachiano trascritto appositamente per due armoniche cromatiche, è un testo di caratura didattica in uso nei conservatori nell’ambito del neonato Corso di Armonica Cromatica Classica (al Santa Cecilia in Roma). Ha pubblicato il CD per chitarra e armonica “The Sound of Breath” con Nicola Lepore alla chitarra e con la iconica Monica Guerritore come voce recitante. Con il suo concerto ha suonato a Rocegno Valsugana il 7 novembre 2023 per il “Festival Internazionale di Armonica” in cartellone con uno dei nomi storici della armonica cromatica classica Willi Burger.

Sabato 23 dicembre, ore 21:00

Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari

“Winter Breath” - Paolo Daniele in concerto

Con Aldo Nardelli, Nicola Lepore e la partecipazione di Lisa Angelillo

Ingresso a pagamento: platea euro 10/8 - palchi I ordine euro 10 - palchi II ordine euro 8/6 - loggione euro 6 | ridotti Under 25 euro 5 - Over 65 euro 8

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/ events/Musica/14704/winter- breath-paolo-daniele-in- concerto

Like a Jazz 333.9571734 - Call Center prenotazioni 06.0406

