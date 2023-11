Ultimo appuntamento con la parata del frutto pendente - cinema rurale

Orto Fertile è felice di invitarvi alla seconda edizione della Parata del Frutto Pendente.



Anche quest’anno tre appuntamenti in diverse location a Noci per riflettere e suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ora in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio.

L’ultimo appuntamento della seconda edizione della Parata del Frutto Pendente è con il Cinema Rurale



DOMENICA 3 dicembre 2023 - ore 18:00

presso il CINECLUB MU.RA.

via Kennedy - Noci (BA)

INGRESSO LIBERO con offerta



Cinema Rurale

con la proiezione del documentario:

"La Restanza"di Alessandra Coppola

(2021 - Italia - 92 min)

La storia di una fantastica avventura di un gruppo di trentenni alla riscoperta delle potenzialità propria terra in Salento.



Castiglione d’Otranto, Salento, Puglia. Un gruppo di trentenni si rifiuta di considerare la fuga come l’unica soluzione ai problemi economici, ecologici e politici. Decidono così di restare, di legare la propria vita al lavoro agricolo e di investire in un valore dimenticato: la condivisione. Dopo aver proposto ai possessori di terreni incolti di mettere in comune le loro proprietà, trasformano Castiglione nel paese “della restanza”, un luogo dove si coltivano semi antichi e si cura la biodiversità; dove le decisioni sono prese in comune e si sviluppa un’economia su piccola scala. Accettando le ombre del passato, i protagonisti di questa vicenda riscoprono le potenzialità inattese di una terra. Il film è la storia di questa fantastica avventura alla riscoperta di una terra.



Precede la proiezione un breve talk tra Orto Fertile e l’Associazione Petrolio per raccontare “Il parco della Bizzarria” progetto sviluppato con alcune classi del Liceo Scientifico Ribezzo di Francavilla Fontana (BR)



ATTENZIONE

Data la capienza a massimo 50 posti, si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo perché l’evento comincerà obbligatoriamente alle ore 18:00, per cui è richiesta la puntualità.



L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Noci.

Per info maggiori scrivi a ortofertile@gmail.com



