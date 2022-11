Parata del frutto pendente - mostra e scambio di semi e mercato agricolo

ORTO FERTILE è felice di presentare la Parata del frutto pendente, un programma di 3 giornate, ospitato in varie location a Noci (BA), che mira a riflettere e a suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ora in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio.



????????? [della prima giornata]



DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

presso Masseria La Mandra

via per Castellaneta zona b/102 - Noci (BA)

https://maps.app.goo.gl/czp7dmHGdFYxfPRs8





mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00



dalle ore 10:00 e ad accesso libero

Mostra e scambio di semi e talee / piccolo mercato agricolo

banchetti di scambio semi e piante, mercato di prodotti agricoli trasformati, banchetto riciclo intelligente di indumenti usati

area beverage: “erbe da bere” a cura di “Il Giardino sotto il naso”





dalle 10:30-11:00

breve approfondimento con Angelo Giordano dal titolo “Semi antichi, un potere nascosto”





dalle ore 11:00-12:00

"Cicorielle e sivoni: misticanze e misteri" con Gianni Signorile

riconoscimento, raccolta e approfondimento sulle spontanee eduli di stagione; laboratorio gratuito su prenotazione al form QUI > https://forms.gle/gT3XtU1vVLGqitgWA





A seguire piccolo aperitivo + “erbe da bere” a cura di Il Giardino sotto il naso (a pagamento a seconda della consumazione)



Pranzo: menù degustazione a cura di Giuseppe della Masseria La Mandra [al costo di 20 euro a persona e su prenotazione]

Prenotarsi entro venerdì 11 novembre al form > https://forms.gle/gT3XtU1vVLGqitgWA

**POSTI LIMITATI**







pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00



dalle ore 15:00 e ad accesso libero

Mostra e scambio di semi e talee / piccolo mercato agricolo

banchetti di scambio semi e piante, mercato di prodotti agricoli trasformati, banchetto riciclo intelligente di indumenti usati

area beverage: “erbe da bere” a cura di “Il Giardino sotto il naso”





dalle ore 15:30-16:30

"breve passeggiata nel bosco e introduzione alle estrazioni alcoliche e analcoliche da piante e spezie" a cura di Il Giardino sotto il naso

laboratorio + 1 drink - 12 euro

Laboratorio su prenotazione al form QUI > https://forms.gle/gT3XtU1vVLGqitgWA

**POSTI LIMITATI**





Il programma della Parata del Frutto Pendente continuerà:





DOMENICA 20 novembre 2022

a breve tutte le info





SABATO 3 dicembre 2022

a breve tutte le info





VUOI SAPERE DI PIÙ SULLA PARATA DEL FRUTTO PENDENTE?

LEGGI IL NOSTRO MANIFESTO --> https://drive.google.com/file/d/1ET-t6wIWawu0fmDd1aXexnkpxnY_dqmO/view?usp=share_link





#paratadelfruttopendente #ortofertile #noci