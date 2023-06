Parte dal Caffè sospeso di Casamassima il mediterraneo tour di Interiorama

Nuove tappe per il Mediterraneo tour di Interiorama. Parte dal Caffè Sospeso di Casamassima (BA) il Mediterraneo Tour di Interiorama nella sua versione meridionale. Presenteranno il loro disco omonimo uscito il 6 giugno (Costello's/Artist first) e porteranno tutta l'energia del loro cocktail esplosivo di cumbia, dub ed elettronica, in una serie di date che li vedrà protagonisti prima in Puglia,poi in Calabria ed infine in Campania. "Un disco colorato ed estivo, che si muove tra cumbia e dub, world e afro-funk, elettronica, percussioni e chitarre brillanti, o languide e dolceamare, sfoderando ritmi ideali per l’estate, sinuosi e accattivanti, ma non per questo è un album “leggero”: contaminando tradizioni sonore, la band affronta temi importanti, come la Terra, l’ambiente, la nostra società e i nostri comportamenti", così lo definisce Mescalina.



Queste le date:

27 giugno Caffè Sospeso Casamassima (BA),

28 Giugno Il Barroccio (LE),

29 Giugno Malavenda Cafè (RC),

1 Luglio Officine Balena Palmi (RC),

2 Luglio Dum Dum Republic Paestum (SA).



Interiorama è un progetto nato da Gianluca De Vito Franceschi (Malamanera/Chimango & le Black Fratelli) in Costarica nel 2012, che negli anni si è trasformato per arrivare alla formazione attuale. Dopo l'esperienza con i Malamanera, Gianluca, riprende in mano il suo progetto solista e insieme a Samuel Masu Pellegrini e Luca Franci rinnova la band in componenti e sound. L'elettronica, che entra a pieno titolo nel progetto, porta i binari del sound attraverso sonorità davvero "del mondo" e i testi, sia in italiano che spagnolo, confermano che comporre "world music" è l'attitudine primaria dei



