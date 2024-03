Party “Millennials night”, al Demodè la festa con le sonorità degli anni 2000

Sabato 16 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, sarà proposto il party “Millennials night” festa incentrata principalmente sulle sonorità degli anni 2000, con qualche divagazione tra ’90 e ’80, durante la quale si esibirà dj Osso, nome noto della radiofonia italiana, celebre per i suoi mash-up.

Musica, video, allestimenti e coreografie a tema porteranno con la mente indietro nel tempo quando in televisione si vedeva “Friends”, cartoni animati quali “L’uomo Tigre” e “Lupin” e quando erano in classifica le hit di Britney Spears, Spice Girls e Backstreet Boys. Questo format-party prodotto dal Demodè Club, che proporrà il meglio di ciò che ha fatto sognare un’intera generazione, sarà caratterizzato in questa prima occasione delle selezioni musicali di Dj Osso, tra i principali esponenti della happy music in Italia, la cui missione è quella di esplorare nuove forme melodiche per cercare un nuovo modo di far ascoltare musica, fino a giungere in luoghi sonori dove nessun dj è arrivato prima.

Nato a Roma nel 1972, si è avvicinato alla consolle già a 13 anni, mettendo musica in feste in casa e in garage. Nel 1991 ha debuttato in una piccola radio con tre amici, che successivamente hanno formato il Trio medusa. Nel suo percorso artistico importante è stata la radiofonia. Sono varie le radio nelle quale ha avuto modo di proporre la sua musica e le sue creazioni. Tra queste M2O, nella quale ha curato per molti anni 2 programmi: “Dual Core Anni ’80”, in cui proponeva la musica disco Anni ’80 e “Dual core Happy Edition”, l’happy music mixata in modo rivoluzionario. La sua originalità è da sempre quella di andare fuori dagli schemi normali, mettendo insieme la musica vintage (’70 – ’80- ’90 ed Happy) con contaminazioni di musica house commerciale attuale.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00