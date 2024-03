Al Demodè Club arriva ‘La notte dei format’

Prezzo non disponibile

Venerdì 22 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, per la prima volta si terrà il party “La notte dei format”, un appuntamento durante il quale si avvicenderanno 4 format, ogni ora, con un’offerta variegata di musica e spettacolo.

Ci sarà “L’italiano balla”, una festa all’insegna della migliore musica italiana, dagli intramontabili pezzi anni ’70 e ‘80 alle hit del momento, con n allestimento a tema in cui ogni elemento si riferisce alla nostra Penisola. A caratterizzare la selezione musicale sarà una parentesi dedicata ai brani classici italiani proposti in versione remix, con cassa dritta. Sarà proposto “International love party”, il format dedicato alla migliore musica internazionale del momento, la più ballata nelle grandi discoteche europee e alle hit degli ultimi anni. Moda e tendenza vengono mixate per ottenere un party trendy al passo coi tempi. Si alternerà anche “Hasta el Amanecer”, interamente dedicato ai generi reggaeton, hip hop e trap mixata dal dj Moskino, suo ideatore. Quarto e ultimo format è “90s Forever”, che scatenerà la nostalgia dei millennial con i brani che hanno fatto la storia della generazione di coloro che sono nati negli anni ’90 del secolo scorso. Un viaggio indietro nel tempo con un pizzico di nostalgia.

Ogni format durerà 60 minuti, divenendo una parentesi musicale di un ricco contenitore. Protagonisti di questa staffetta musicale saranno i dj resident del Demodè Club, tra i quali ci sarà Dario D.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00