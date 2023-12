Il centro cittadino di Ruvo di Puglia si anima con l'evento 'Luci e Suoni, il Party diffuso'

In occasione della tradizionale antivigilia di Natale vissuta in particolar modo dai giovani come una festa che dura tutta la notte, sabato 23 dicembre dalle ore 19.30 a notte il centro cittadino di Ruvo di Puglia si animerà con l'evento Luci e Suoni, il Party diffuso, terzo appuntamento del programma dell’ottava edizione di Luci e Suoni d’Artista 2023, quest’anno nella nuova formula Il Festival.

Una serie di postazioni musicali a ridosso di alcune attività commerciali cittadine che collaborano alla realizzazione dell'evento, renderanno movimentata e attrattiva in particolare per il pubblico giovanile la serata e nottata prenatalizia.

Il programma, curato da Bass Culture partner del Comune per questa edizione di Luci e Suoni d'Artista, prevede un live alle 19.30 in piazza Bovio, nei pressi dell'American Bar con il trio Rob D'Elia e a seguire dalle 22.00 in poi tre dj set nei club di corso Cavour con il duo Jungle2Jungle nei pressi del Karibu, dj El Muezzin nei pressi del Classico e Club Mediterraneo nei pressi del Dream.

Durante la serata in largo Cattedrale ci sarà l'ultima proiezione del videomapping realizzato dal team Pit Campanella e Andrea Carpentieri e inaugurato con grande successo di pubblico lo scorso 16 dicembre. L'opera audiovisiva ha reinterpretato, animato e musicato le architetture di uno dei simboli più identitari di Ruvo di Puglia, la Cattedrale, mischiandole ai motivi principali di questa edizione di Luci e Suoni d’Artista: le creature e le nature ideate da Vittorio Palumbo e realizzate nei laboratori partecipati per le istallazioni che sono state inaugurate lo scorso 7 dicembre.

In occasione del 23 dicembre le attività commerciali cittadine saranno invitate a prolungare l'orario di apertura.

GLI ARTISTI IN PROGRAMMA

ROB D'ELIA TRIO

Voce e chitarra: Roberto D'Elia

Tastiere e synth: Giovanni Berardi

Batteria e Pad: Giacomo De Nicolo

La band suona i brani dell'album "Tutto quanto il tempo" il cui autore è Roberto d'Elia ed altri brani inediti. In scaletta anche cover celebri di Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, Eric Clapton, Tina Turner.

JUNGLE2JUNGLE

Dalle foreste dell’Africa centro occidentale alle foreste tropicali del Sud America sino alla giungla urbana dei club metropolitani. Il set dei Jungle2Jungle è un viaggio tra le sonorità Afro Tropical partendo dai suoni tradizionali del Funk, Cumbia, Afrobeat, Brasil e Latin Soul sino alle nuove contaminazioni contemporanee con la Disco, l’House e l’Elettronica.

EL MUEZZIN

Suoni esotici, dal profumo di ambra a mirra. Suggestioni worldmusic, remixate con irresistibili ritmi per un perfetto mix di club culture. Dai caravanserragli del Maghreb alle cavigliere del Katakali, dalle medine mediorientali agli echi del Corno d’Oro. Tutto questo nelle selezioni del giornalista appassionato di ethnobeat Vito Marinelli, alla consolle col suo alter ego El Muezzin

CLUB MEDITERRANEO

Club Mediterraneo sono Paolo e Davide: due promoter e dj che passano i pomeriggi a togliere polvere dai vinili raccattati nei mercatini più malfamati e le notti a selezionarli e a metterli al tempo giusto per far muovere i piedi. Non importa da dove viene. Non importa quanto sia vecchio. L’importante è che faccia ballare.

Info

su facebook https://www.facebook.com/ LuciESuonidArtistaRuvoDiPuglia

su istagram https://www.instagram.com/ luciesuonidartista/