A Conversano Peppe Servillo in 'L'anno che verrà. Omaggio a Lucio Dalla'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'…L’iconica apertura di una delle più belle canzoni di Lucio Dalla ha ispirato il trio doc Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite a farne uno spettacolo musicale dedicato al cantautore bolognese scomparso a 69 anni nel 2012.

Giovedì 18 gennaio, a Conversano Teatro Norba per la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Conversano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese: L’anno che verrà - Omaggio a Lucio Dalla sarà in scena nel tentativo di rileggere i brani di Lucio sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura - si legge nella scheda di presentazione dello spettacolo - la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.

Peppe Servillo, voce – Javier Girotto, sax soprano, sax baritono, flauti andini, percussioni – Natalio Mangalavite, pianoforte, tastiere, voce



Concerto-spettacolo anticipato al 18 gennaio alle Ore 21.00