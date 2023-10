Philosophars 2023, gli "intrecci" della quinta edizione alle grotte di Castellana

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2023 al 15/10/2023 Orario non disponibile

Si terrà tra venerdì 13 e domenica 15 ottobre 2023 la quinta edizione di PhilosophArs - il festival della filosofia e delle arti umane. Organizzato da ATC Legato a Mano, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, PhilosophArs 2023 torna nel suo originale scenario, quello del Museo Franco Anelli presso il complesso carsico tra i più importanti attrattori turistici di Puglia, a Castellana Grotte (Ba).

“Intrecci” è il tema scelto per la quinta edizione con un panel di interventi che mai come quest’anno riveste un carattere internazionale e variegato, con la scelta di voler esplorare nuove arti umane innovative e tecnologiche, gli agganci alla storia e, immancabile, la filosofia.

Intrecci del tempo presente come pratiche di libertà e di approssimazione per recuperare una nuova alterità in ascolto delle “differenze” che abitano e ci abitano. Interculturalità, intersezionalità e relazionalità saranno i temi attraverso cui si analizzeranno gli “intrecci” del nostro tempo.

Si comincia venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 19,30 con la presentazione di PhilosophArs 2023 a cura del coordinatore scientifico Paolo Ponzio. A seguire, alle ore 20, “Le nuvole progettate”, dialogo tra Alessio Tommasetti, architetto presso lo IED Roma, e Tommaso Sgarro, Università degli Studi di Foggia: si parlerà dell’idea della città con i suoi intrecci nella produzione a fumetti attraverso gli esempi grafici live più riconoscibili del fumetto americano, sudamericano, francese, giapponese, italiano.

Doppio appuntamento per la serata di sabato 14 ottobre 2023. Alle ore 20 si parla di “Trame di civiltà, intrecci di genere” con Luca Maria Scarantino, presidente FISP e presidente del XXV Congresso Mondiale di Filosofia Roma 2023, Supakwadee Amatayakul, filosofa thailandese, Maite Arraiza Zabalegui, docente presso l’Universidad del Pais Vasco di Bilbao, e Paolo Ponzio, direttore DIRIUM Università degli Studi di Bari.

Alle ore 21 saranno “Narrazioni musicali. Note, parole e immagini” con Gino Castaldo, giornalista de La Repubblica e critico musicale, Cesare Veronico, coordinatore artistico di Medimex e direttore di Puglia Sound, e Pierpaolo Martino dell’Università degli Studi di Bari. A moderare l’incontro il giornalista Francesco Costantini.

Chiusura domenica 15 ottobre 2023: alle ore 20, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi, scrittori e ideatori del progetto Tlon, dialogheranno su “Intelligenze intersezionali. L’arte di abitare contraddizioni e paradossi”.

Alle ore 21 una storia antica narrata da due corpi e due voci che si impastano, disgiungono, intrecciano, sovrappongono, fino a diventare un solo corpo e una sola voce: “Corpi al Vento” con le attrici Antonella Ruggiero e Ilaria Gelmi.

Eventi gratuiti con accesso libero.

Ulteriori informazioni al 3935872125 e sui canali social di PhilosophArs.