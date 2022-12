Pianofolle! Mario Margiotta in una nuova ed originalissima formula di spettacolo musicale

Dopo i grandi successi di NOTTURNO CON CHOPIN e FELLINIROTA, Mario Margiotta torna con uno spettacolo tutto nuovo e dalla formula del tutto originale: PIANOFOLLE!

Il titolo è già tutto un programma: talmente tanto un programma da non aver bisogno … di un programma! Sì, perché è studiato un po’ come un APPUNTAMENTO AL BUIO … Il repertorio e gli autori non saranno resi pubblici prima del concerto stesso: dovrete fidarvi ed affidarvi alla “fantasia dello chef” e presentarvi in teatro, pronti ad essere sorpresi da quello che il pianista avrà da offrirvi.

Lo spettacolo abbandona la forma granitica del concerto classico basato su un unico autore o repertorio, affidandosi ad una sorta di FLUSSO DI COSCIENZA che porterà da un brano all’altro e da un autore al successivo in maniera libera e fluida.

Pensateci! In una SERATA TRA AMICI affrontiamo forse un solo argomento? O magari questi sono stabiliti in precedenza? Al contrario, si parte da un tema e a ruota libera, e per libere associazioni, si passa poco alla volta agli argomenti più disparati.

Ecco, lo spettacolo segue proprio questo principio: non ricordare affatto una semplice lezione, ferma e didascalica di un docente, ma una chiacchiera tra amici, in cui non sa mai dove si andrà a finire con gli argomenti.

Il piano è proprio quello di ricreare l’atmosfera di una serata tra amici, in confidenza e allegria, infondendola però in un vero e proprio concerto di pianoforte solo in cui la leggerezza e il disimpegno, ma svolti con cultura ed intelligenza, non verranno mai meno.

È forse un piano folle, questo? Certamente. Altrimenti perché intitolare lo spettacolo PIANOFOLLE?



Programma a sorpresa

Mario Margiotta in concerto al pianoforte

venerdì 9 dicembre 2022

ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

