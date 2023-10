Piazza del Dono a Ruvo di Puglia

NoixVoi Odv in occasione della Giornata Nazionale del Dono 2023 presenta, quale capofila di una rete aperta di associazioni cittadine operanti nel sociale, nella cultura e nel volontariato, un’articolata iniziativa di promozione del volontariato, con la collaborazione fattiva del CSV San Nicola OdV e col patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia.



Mercoledì 4 Ottobre 2023 alle ore 18.00 presso Linea Comune, in via Romanello 12 a Ruvo di Puglia, si terrà la presentazione ufficiale di Piazza del Dono, il grande evento di promozione del volontariato programmato per il prossimo 7 ottobre.



Durante la serata di presentazione, che si tiene proprio nella Giornata Nazionale del Dono, sarà proiettato il Docufilm "Prima dov'ero," curato dal CSV San Nicola. Questo straordinario documentario offre uno sguardo toccante sul mondo del volontariato e sulle storie di chi si dedica con amore a causa delle più diverse.



Interverranno:

Domenico Savio Curci, Assessore al Benessere e Giustizia Sociale del Comune di Ruvo di Puglia.

Assessore al Benessere e Giustizia Sociale del Comune di Ruvo di Puglia. Rosa Franco , Presidente del CSV San Nicola.

, Presidente del CSV San Nicola. Alessandro Cobianchi , Direttore del CSV San Nicola.

, Direttore del CSV San Nicola. Francesco Lauciello, Presidente di NoixVoi Odv.

La serata sarà presentata da Angelica Bilotti, Area Comunicazione del CSV San Nicola.



Al termine della serata sarà inaugurata la mostra "Immagina il Volontariato" a cura di CSV San Nicola in collaborazione con la scuola di fumetto Grafite. La mostra, allestita fino al 7 Ottobre in Piazza Matteotti, offre un'interpretazione creativa e artistica dell'importante tema del volontariato.

Un evento straordinario, che celebra l'importanza del volontariato e della solidarietà nella nostra comunità. Sarà un'occasione unica per riflettere e ispirarsi al fine di contribuire al benessere collettivo.