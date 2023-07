Piazze d’Estate 2023, serate danzanti e live musicali in villa Comunale Tacconi

Dopo largo Porta Grande, il programma di Piazze d’Estate 2023, cartellone di eventi estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, si sposta in Villa Comunale Tacconi: debutta nel corso della prossima settimana, infatti, il ricco programma di Vieni a Ballare in Villa, palinsesto predisposto dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte.

Da martedì 18 luglio 2023, al via le tradizionali serate danzanti: ogni martedì, per sei serate, fino al 29 agosto animazione e dj a cura di Frank C & Angelo Sciannameo. L’apertura di martedì 18 luglio 2023 sarà arricchita anche dallo spettacolo “Tango a dos voces” di Giacomo Medici e Sarita Schena. La Villa Comunale Tacconi tornerà così a popolarsi di giovani e meno giovani per serate d’estate da trascorrere in musica e all’aria aperta.

Da giovedì 20 luglio 2023, al via, inoltre, i live musicali di Auditorium - Il giovedì fuori dal comune: I Komandanti - Vasco Rossi Cover Band (20 luglio), Due Satelliti - Mengoni vs Negramaro (27 luglio), Rockstar - Il meglio del Rock Internazionale (3 agosto), Liga 2.0 - Ligabue Tribute Band (10 agosto), Kaos Wacko e Punami (24 agosto) e Balice Blues (31 agosto) i sei concerti in cartellone.

Chiude il programma di Vieni a Ballare in Villa il tradizionale appuntamento con la Corrida Show che si svolgerà domenica 17 settembre 2023.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero.