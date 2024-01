Piazzolla mon amour a Palazzo Pesce

Venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce lo spettacolo-concerto interamente dedicato al compositore argentino Astor Piazzolla, Padre del “Nuevo Tango” e figura di rilievo nel mondo musicale del ‘900, con Il violinista Domenico Masiello e il pianista Michele Fazio.





Nato a Mar della Plata nel 1921 e morto nel 1992 a Buenos Aires, Piazzolla venne definito “l’assassino del tango” dai puristi di questo genere. In verità l’iconico musicista ne fu un grande innovatore, arrivando a dare vita ad un genere che univa musica classica (di cui era profondo intenditore), jazz ed elementi di musica folcloristica, il tutto corredato da un sapiente ed innovativo utilizzo di timbri e suoni dei più svariati strumenti. Il risultato è stato eccezionale. Più di 3000 composizioni ideate e un nuovo modo di concepire il tango, (genere considerato sacro in Argentina) che dai bordelli e dalle situazioni di vita popolari giunge sino alle sale da concerto per essere acclamato! I Protagonisti: Il violinista Domenico Masiello, affermato e giovane solista e prima parte della Soundiff Orchestra, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, e il pianista Michele Fazio, anch’egli noto musicista che spazia nel suo repertorio dal Classico al Moderno, recensito 5 stelle da Fanfare Music, una delle più importanti riviste internazionali, per il suo disco di debutto ‘100 Years Of The Piano Sonata’ inciso con l’etichetta americana Centaur Records. Il Duo si è esibito in importanti festival in Italia e all’estero, partecipando nel 2022 ad una tourneè negli USA invitati dalla nota Societa’ World music Experience.