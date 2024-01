Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 1 marzo 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce ospita il Pinturas Duo con Roberto Ottaviano al sassofono e Nando Di Modugno alla chitarra.



Un concerto in Puglia che ripercorre le tappe della lunga conoscenza dei due musicisti, da tanti anni amici e colleghi sul palco e impegnati in esperienze comuni come il gruppo Terrae, le pieces poetico-teatrali di Vito Signorile, le prime esecuzioni con l’Orchestra Sinfonica. Quello che ne deriva è un programma eclettico che accosta e intreccia Monterverdi con Paul McCartney, Nino Rota, George Bizet e Pat Metheny con Jobim e Peter Gabriel, in un gioco continuo di mescolanze, ammiccamenti e divertimento.



Una affinità elettiva che nasce dall’onnivora passione per la musica, tutta, a 360 gradi e dal semplice incontro tra i fiati del sassofono di Roberto Ottaviano, studi con Federico Mondelci e Steve Lacy, Bill Russo e George Russell, una intensa attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti e Asia, collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti del mondo, docente, fra gli altri, a Woodstock in Usa, al Conservatorio di Città del Messico, alla Music Hochshule di Vienna e dal 1989 titolare della cattedra di Musica Jazz al Conservatorio di Bari, e le corde della chitarra di Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio Piccinni di Bari, studi con Libda Casolaro e perfezionamento con esponenti della scuola spagnola, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso.