Domenica 14 ore 18.00 appuntamento con “Polignano tra Pirati e Leggende”. Ritornano le visite guidate teatralizzate pensate dal regista Pasquale D’Attoma insieme alla nostra guida Arturo. In questo nuovo percorso oltre le terrazze famose per i tuffi e gli scorci a picco sul blu dell’adriatico, scopriremo che Polignano ha storie che parlano di pirati e tesori nascosti. Ci inoltreremo nei vicoli del centro storico, scoprendo scorci e scritte incise sulle finestre dei palazzi scenderemo nella lama alla scoperta dell’antico ponte e di torri di difesa. Insieme a Pasquale D’Attoma ascolteremo di vescovi danzanti, tesori nascosti e cantati sui carri del carnevale. Scopriremo vico Chiangella e la sua storia.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Piazza Trinità – si consiglia entrata Polignano sud e di parcheggiare nell’area adiacente l’ospedale civile su via Agostino Calò



Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.