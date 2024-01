Il concerto della “PoohStop” tribute band al teatro Bravò

Mercoledì 24 gennaio al teatro Bravò di Bari sarà proposta l’esibizione musicale del progetto PoohStop, tribute band del popolare gruppo musicale in attività dagli ’60, all’interno della rassegna “Musica e Cinema”, promossa da Angelika Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Nata nell’estate del 2015, dalle ceneri di un precedente progetto, questa formazione è stata creata dal suo attuale chitarrista, Gianni Tamborra, che ha messo insieme cinque musicisti cantanti, appassionati dei Pooh.

Attualmente la band è formata da Antonio Cutrignelli in voce, Gianni Tamborra alla chitarra e in voce, Mario De Feo al basso e in voce, Pino Castro alle tastiere e in voce e Riccardo D’Agostino alla batteria e in voce. Il nome della band richiama “…Stop”, quattordicesimo lavoro discografico in studio dei Pooh pubblicato nel 1980 e considerato da Tamborra “l’album della svolta”. Ma il repertorio proposto dalla tribute band abbraccia la quasi totalità della discografia della celebre band composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

Dai brani meno noti pensati per gli appassionati, a quelli popolari che tutti conoscono ed entrati a far parte di diritto nel canzoniere italiano, i PoohStop, supportati da Onny Lovino al mixer, proporranno un live ricco di musica in una versione più intimistica, data la location, nella quale tornano ad esibirsi.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli, 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Inizio spettacolo: 21.00 (ingresso a pagamento)