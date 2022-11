L’eclettico Spazio Michela Santoro, a Gravina in Puglia, con l’evento vernissage del 3 Dicembre alle 20.00, inaugura la mostra “POP C’ART”, la prima personale di Marilena Tucci. L’artista pugliese, con un allestimento ironico e contemporaneo, caldo e concettuale al contempo, in calendario dal 3 al 10 Dicembre e visitabile negli orari di aperture del salone, presenta un excursus di opere fusione di arte, design e imprevedibile praticità. In questo primo appuntamento che la vede protagonista assoluta, la Tucci racconta se stessa in maniera trasversale, lungo un percorso artistico-creativo pensato ad hoc per “vestire” lo Spazio Michela Santoro. La carrellata espositiva si compone di sculture, bijoux, scenografiche lampade e vasi, fashion slippers e sorprendenti cappelli e tratteggia un fil rouge che attraversa tutti gli ambienti e che, soprattutto, coinvolge i visitatori e curiosi in giochi di contatto con tutti gli oggetti d’arte esposti...un’arte che, utilizzando materiali di riciclo, apparentemente senza pregio, acquisisce valore, nuova luce e colore grazie all’estro e alla visione dell’artista. “La verità è che quando creo, immersa nel mio indispensabile caos e lavorando prodotti di scarto“ - afferma la Tucci - “non mi sento imbrigliata in schemi già visti! Nella mia vita mi sono rimessa in gioco più e più volte, e ho sempre scompaginato modelli e paradigmi che non sentivo miei. Avviene lo stesso quando realizzo i miei pezzi, partendo da materiali di riciclo... è come se avvertissi uno spazio senza confini, in cui mi sento davvero libera di creare e ridisegnare oggetti con il mio personale punto di osservazione e con nuove regole, accettando la meraviglia dell’imperfezione e dell’unicità, parte integrante dell’essere umano. ”. Partendo dalla cartapesta, “il primo grande amore” dell’artista, arrivando poi a fili e tessuti, la mostra percorre anni di lavoro e di trasformazione e delinea l’evoluzione di Marilena Tucci e il suo tratto distintivo: gli astanti, così, assaggiano con gli occhi e con il cuore l’amore per la natura, la sostenibilità e l’attenzione al riciclo, concetti che assumono forme eleganti, irriverenti e, a volte, allusive e si colorano di sfumature inedite e inaspettate, con la firma riconoscibile di un’artigiana di oggetti d’arte. La sensibilità al bello e l’apertura al nuovo della professionista e amica Michela Santoro, ha reso possibile la mostra POP C’ART nel suo spazio ed è espressione di stima, sostegno e sinergia tra donne creative, che desiderano raccontarsi, dissolvendo ogni limite e luogo comune. L'opening previsto per Sabato 3 Dicembre, con la presenza dell'artista, prevede una degustazione di vini offerta da Cantine AGRESTI.