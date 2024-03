Pranzo di san Patrizio, live con le Schegge di legno

In occasione del giorno di San Patrizio si festeggia con un menù a tema con panini ,birre, cocktail e tanta buona musica folk a cura di "Schegge di Legno".



Schegge di legno sono un duo di chitarra acustica e basso elettrico dal forte impatto emotivo che porta i propri strumenti a corda alle composizioni di brani originali attraverso melodie rock, folk, blues, jazz, creando ritmi dilatati e percussivi, sperimentando il suono acustico tramite l'uso di effetti e looper.

A loro piace definirsi i "vagabondi acustici" per la loro capacità di fondere stili diversi in un vortice di continue sperimentazioni e improvvisazioni.. assolutamente da non perdere.



Michele Marzulli - Chitarra acustica

Francesco Sabato - Basso elettrico



Unisciti a noi per un pranzo all'insegna della festa e della convivialità, in un ambiente accogliente e festoso. Vi aspettiamo per festeggiare San Patrizio al meglio qui a Quadro!