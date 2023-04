Pranzo solidale 2023

Terza edizione del PRANZO SOLIDALE!

"Ci siamo lasciati lo scorso anno con il racconto di un paese e di un mondo alle prese con le difficoltà legate alla guerra tra Russia e Ucraina e questo 2023 non è iniziato diversamente: ogni giorno ci arrivano nuove notizie legate alla crisi climatica, alle crescenti difficoltà economiche e all'acuirsi dei conflitti sociali.

Le attività Scinuà, Premiata Pizzeria, Santa Maria - Fornello Pronto, Chi va Piano, Quadro, Coopera e Birreria Oi! e Cibària sanno da che parte stare e vogliono fare la loro parte: per questo vi invitano a trascorrere una giornata insieme all'insegna della solidarietà e dell'accoglienza".



SAVE THE DATE: lunedì 1 maggio 2023, dalle ore 12.00, presso il cortile dell’ex macello di Putignano in via Caterina da Siena.



Il menù:

L'antipasto: caprese con le mozzarelle fatte al momento e insalatina di verdure di campo di stagione;

Il primo: orecchiette azzimate alle verdurine di stagione (con cacioricotta in aggiunta)

Il secondo: diaframma in umido con contorno di verdure e patate alla brace

Il dolce: tiramisù ai frutti di bosco o macedonia di frutta con gelato alla vaniglia e caramello salato



Il costo del menù è di 35, bevande escluse.

Ringraziamo il consorzio IMake per l'ospitalità.



Ecco le finalità del pranzo:

- ACCOGLIENZA, Cucineremo e accoglieremo i rifugiati accolti a Putignano nel progetto SAI "la nuovad dimora" promosso dall'ambito di Putignano e attuato dall'associazione "Nero e non solo".

- ASSISTENZA UMANITARIA, vista la guerra in corso d'Europa tra Russia e Ucraina ci schieriamo apertamente contro tutte le guerre e le forme di violenza e devolveremo il ricavato alla campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per fornire viveri e prodotti di prima necessità ai rifugiati ucraini https://cri.it/emergenzaucraina/;

- DIRITTO ALLLO STUDIO, in accordo e in collaborazione con l' I.I.S.S. Consoli - Pinto , scuola alberghiera con sede a Castellana Grotte, pagheremo la tassa di iscrizione volontaria a un gruppo di studenti e studentesse meritevoli.

Il nostro impegno è per favorire e incentivare lo studio nel mondo della ristorazione, un mondo importante per noi e per il nostro territorio, ma spesso non considerato e ritenuto marginale.



''Vi accoglieremo ai nostri tavoli e cucineremo nel cortile del bellissimo Ex macello'', i posti sono limitati e quindi bisogna affrettarsi a prenotare attraverso questo form:

https://forms.gle/insYVpk4UYmw7z8y7