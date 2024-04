A Bari la presentazione del libro Cesare Augusto Corradini, Un architetto eclettico tra Italia e Montenegro

Si terrà Venerdì 12 Aprile dalle ore 15:45 presso l’Auditorium “A. Quacquarelli” del complesso di Santa Teresa dei Maschi di Bari, la presentazione del libro “Cesare Augusto Corradini (1860 - 1932) Un architetto eclettico tra Italia e Montenegro.” scritto da Aleksandar Dajkovi? e Simone De Bartolo.

L’evento è organizzato dalla Casa Editrice EdiPuglia in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Teatro Pubblico Pugliese.

Si parlerà delle grandi opere per Cetinje - all’epoca Capitale del Montenegro - e della “Grande Bari” del primo ‘900. Le due città hanno in comune il nome di Cesare Augusto Corradini (Roma 1860 – Bari 1932), che progettò opere rilevanti come il Palazzo del Governo del Montenegro (Vladin Dom) e la Fiera del Levante di Bari. Il volume mette in luce il contributo di questo misconosciuto protagonista dell’architettura del primo ‘900 alla modernizzazione delle due città in questione: una modernizzazione che non rinuncia agli stilemi di una consolidata tradizione eclettica di matrice accademica, che Corradini riesce a padroneggiare nel solco dell’insegnamento del suo maestro Ettore Bernich.