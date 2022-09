A Bari la presentazione libro "La mia vita di corsa" di Sabino Cianci

Leggere La mia vita di Corsa vuol dire comprendere appieno come le sfide di ogni giorno, anche quelle più complicate, difficili e ingiuste, possono essere superate con successo. I capitoli spiegano che porsi dei limiti è qualcosa di profondamente sbagliato, in quanto ciò che conta davvero è solo andare avanti con coraggio, cercando di contrastare il senso di paura che non permette di guardare ai problemi con la giusta lucidità. Nel corso della lettura si potranno riscontrare inoltre tanti riferimenti alle persone che hanno aiutato l'autore, supportandolo nelle continue difficoltà. Il Cus Bari ha rappresentato per l'autore, Sabino Cianci, il luogo della sua rinascita personale. La mia vita di Corsa è sicuramente un libro da consigliare a tutti perché racchiude tanti messaggi propositivi che arrivano dritti al cuore dei lettori. Sabino Cianci presenterà il suo nuovo libro "La mia vita di Corsa" nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, ovvero il Centro Universitario Sportivo di Bari Appuntamento per sabato 24 Settembre alle ore 10.00 in aula 1 del Cus Bari