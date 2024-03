Un singolare “Processo a Giuda” in scena a Bari

Un singolare processo a Giuda Iscariota è in programma a Bari la sera del Mercoledì Santo, 27 marzo prossimo (ore 19,30) nella sala Odegitria della Cattedrale, con ingresso libero.



Il popolo scelse di salvare Barabba e condannò Gesù. E su Giuda, qual è il giudizio del popolo? È colpevole di tradimento per denaro? Questo “Processo a Giuda” incrocia la testimonianza dei Vangeli con il nostro attuale ordinamento giudiziario e affida il dibattimento a un avvocato e a due magistrati (giudice e pubblico ministero) di professione. Alla fine il verdetto, in base al voto per alzata di mano del pubblico in sala. Non uno spettacolo, dunque, ma una azione teatrale finalizzata a interrogare le coscienze intorno ad uno dei casi più eclatanti della storia.



Il ruolo del presidente della giuria popolare è affidato alla giudice Alessandra Angiuli, magistrato del Tribunale di Crotone; la pubblica accusa è sostenuta da Angela Tomasicchio, avvocato generale presso la Procura Generale di Bari; la difesa è invece affidata a Loredana Lorusso, avvocato del Foro di Bari.

Sulla scena, nei panni dell'imputato Giuda Iscariota è Lorenzo Vicenti, libero professionista e curatore di corsi di improvvisazione teatrale.

Quattro i testimoni ammessi al dibattimento: i quattro evangelisti, ovvero il preside Lucio D'Abbicco nelle vesti di Luca, il docente Francesco Minervini come Matteo, il sacrista della Cattedrale Michele Cassano come Giovanni e Dario Munafò, studente universitario, nel ruolo di Marco.



L'iniziativa è a cura di Francesco Minervini e Onofrio Pagone e recupera un progetto della associazione culturale "Moscati".

Appuntamento a Bari alle 19,30 del 27 marzo, nella Sala Odegitria della Cattedrale. Ingresso libero.