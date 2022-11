Proust segreto - Omaggio per il centenario della sua morte

Proust segreto Evento organizzato in occasione del centenario della morte di Marcel Proust 1922-2022 In collaborazione con la Libreria Quintiliano di Bari e con Taccuino Nomade “Il ricordo di una determinata immagine non è che il rimpianto di un determinato istante” Il 19 novembre 2022, alle ore 18:00, presso la Libreria Quintiliano di Bari (Via Arcidiacono Giovanni, 9), si terrà l’incontro Proust segreto, in occasione del centenario della morte dello scrittore: 1922-2022. Durante l’incontro, attraverso una presentazione multimediale, Mariella Soldo parlerà di un Proust meno conosciuto al pubblico, ripercorrendo le memorie della sua domestica Cécile Albaret e parlandoci degli inediti 75 fogli ritrovati di recente in Francia, che rappresentano il nucleo della Recherche. Si parlerà, inoltre, delle pubblicazioni più recenti, sia francesi che italiane, della Société des amis de Proust e di come lo scrittore continui a restare nel nostro immaginario attraverso delle particolarità di cui Mariella Soldo ci parlerà. La presentazione sarà intervallata da letture in italiano, tratte dalla Recherche, a cura della teatrante Barbara De Palma, e da letture in francese a cura della stessa presentatrice, per riscoprire la musicalità originale della scrittura dell’autore. Mariella Soldo ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura francese nel 2015. Attualmente è docente di lingua e cultura francese presso gli istituti secondari di primo grado. Scrive di cultura sul blog Taccuino Nomade e si occupa di scrittura drammaturgica e di teatro. È socia della Société des amis de Proust di Illiers-Combray. Barbara De Palma è teatrante. Ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali. Si occupa di letture poetiche e di laboratori teatrali.