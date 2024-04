Prezzo non disponibile

Domenica 14 ore 10.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "Puglia ArcheoTrekking - Tra boschi e contrade di Alberobello". Cammineremo tra querce e trulli, in un paesaggio unico della valle d'Itria. Partiremo dalla capitale dei trulli, per poi entrare nell'oasi di protezione della fauna e della flora del bosco Selva e continueremo tra i verdi e lussureggianti tratturi di campagna.

__________________________________________________

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: verrà comunicato dopo l'avvenuta prenotazione

__________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Turistico. Durata complessiva: circa 4,5h ore. Distanza percorsa: circa Km 13 su fondo sterrato e asfalto

• Livello Turistico – Dislivello: minimo

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 13 km

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

• Pranzo a Sacco

• Capellino

___________________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 10 anni



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti